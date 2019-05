Ciné Nui : cap sur les Emmy Awards, la grande fête de la télévision

Julia Roberts© RamzyMalouki



A une semaine du début des votes pour les membres de l’Académie, nous vous proposerons nos prédictions pour la grande fête de la télévision. Sandra Oh, Julia Roberts, Julia Louis Dreyfus, nous évoquerons les favoris dans les catégories comédies, drames et les mini-séries. focus sur celle qui pourrait remporter deux Emmys cette années : Patricia Arquette , star de Escape at Dannemora, d’un côté, et "The Act" de l’autre. Les favoris, mais aussi les outsiders, avec une actrice que nous avons quasiment vu grandir : Yara Shahidi.

Magazine de Ramzy Malouki