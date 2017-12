Ciné Nui aux couleurs de Star Wars

Crédit photo : Ramzi Malouki



Le meilleur de l'actualité hollywoodienne cette semaine c'est bien sur la sortie du huitième volet de la franchise Star Wars. A cette occasion, Ramzi Malouki vous propose un magazine spécial sur la saga, qui continue de faire rêver. Nous le retrouvons depuis D23, le salon exclusivement réservé aux fans. Au sommaire : extrait du making of, interviews du casting Laura Dern, Daisy Ridley, John Boyega mais aussi Mark Hamill qui reprend le rôle de Luke Skywalker.



Le petit écran ne sera pas en reste avec un reportage sur les TV Game Changers ou visionnaires de la télé : Shonda Rymes, David Kelley, et bien sûr JJ Abrams, pour ne citer que quelques noms.



Dans la rubriques sorties de la semaine, nous retrouvons Denzel Washington à l'affiche de "Roman J. Israel, Esq." et la dernière adaptation du roman d'Agatha Christie "Le crime de l'Orient-Express".



Magazine présenté par Ramzi Malouki