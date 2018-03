Ciné Nui aux Spirit Awards

Photo : Ramzi Malouki et Josh Duhamel

Crédit : Ramzi Malouki



On rejoue les Oscars, ou presque avec les Spirit Awards. Car parmi les stars comme Frances Mcdormand, Satires Ronan et Margot Robbie, on découvre des acteurs inconnus nommés dans la même catégorie. Ramzi vous les présentera. Egalement au sommaire du magazine, le film le plus déjanté de la semaine : "Gringo". A l'affiche de la comédie noire, on retrouve Charlize Theron et David Oyelowo. Ramzi était sur la première. Vous avez vu "Get Out" et Ils vous ont fait peur ? Rencontre avec les acteur secondaires du film phénomène signé Jordan Peele.





Magazine présenté par Ramzi Malouki