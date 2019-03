Ciné Nui au festival South By Southwest

© RamzyMalouki



Dans le prochain épisode, nous serons Texas, et la ville d’Austin, pour les meilleurs moments de South by southwest, un festival un peu particulier qui mélange musique, internet, et, ce qui nous intéresse tout particulièrement, le cinéma. nous ferons le tour des avants-prenières avec : 2 acteurs qui passent derrière la caméra pour la 1ère fois:

- Olivia Wilde présente Book Smart

- Max Minghella Teen Spirit

Ces 2 films ont fait le buzz à Austin. nous vous les présenterons. Présentation également de Séduis moi si tu peux, nouvelle comédie produite par un duo inattendu : Seth Rogen. Charlize Theron. Ils sont également les stars de cette satire politique. Politique toujours, avec une visite au musée des Tweets de Trump. A ne pas manquer.

Nous serons texans, le temps d’une émission, texan, comme Eva, Jamie., Matthew ou Amber…..



Magazine de Ramzy Malouki