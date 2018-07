Ciné Nui à la première de "Ant-man et la Guêpe"

Crédit photo : Ramzi Malouki

Pour le dernier Ciné Nui de la saison, Ramzi vous donne rendez-vous à la première de "Ant-Man et la Guêpe". Il a rencontré pour vous les deux stars de cette suite : Paul Rudd et Evangeline Lilly. Vous retrouverez également toute l'équipe de "Mission: Impossible Fallout". Tom Cruise se confie sur sa blessure survenue lors du tournage pendant une cascade dangereuse. Plus : un premier regard sur le nouveau volet de la saga "Millenium" avec Claire Foy, la nouvelle Lisbeth Salander. Egalement au sommaire de votre magazine, la rencontre avec Jennifer Garner qui renoue avec le cinéma d'action. Elle joue une justicière prête à tout pour venger sa famille : "Peppermint", mis en scène par Pierre Morel, réalisateur de "Banlieue 13" et "Taken".



Magazine présenté par Ramzi Malouki