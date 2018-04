Ciné Nui Spécial Young Hollywood

Crédit photo : Ramzi Malouki

Vous ferez la rencontre de Dakota Fanning, star de la série "L'aliéniste". Vous ferez connaissance avec Patrick Schwarzenneger, le fils du Terminator, qui décroche son premier rôle principal. Nous serons sur la première de "Midnight Sun". Zoey Dutch est la fille de l’actrice Leah Thompson de "Retour vers le futur." C’est l’un des meilleurs espoirs hollywoodiens du moment. Nous vous présenterons son nouveau film "Flower". Plus : Haley Joel Osment du "6ème sens" qui a bien changé et Freddie Highmore, de "Neverland" et la série "The Good Doctor ".