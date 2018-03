Ciné Nui Spécial Tomb Raider

Photo : Ramzi Malouki et Josh Duhamel

Ramzi a rencontré pour vous la nouvelle Lara Croft. La Suédoise Alicia Viander a remplacé Angelina Jolie dans le rôle de l’aventurière. On vous dit tout sur le reboot de "Tomb Raider". Nous vous présenterons également "Un raccourci dans le temps", le nouveau film des studios Disney. Ramzi était sur le tapis rouge de cette adaptation d’un roman célèbre aux Etats-unis. Reese Witherspoon et Oprah Winfrey nous parleront de leur rôle de fées. Il y aura une autre première, celle de la série "Unsolved", qu’on pourrait traduire par affaire non élucidée, comme les meurtres des deux rappeurs Tupac Shakur et Biggie. Unsolved, avec dans le rôle du flic du LAPD, Josh Duhamel.



Magazine présenté par Ramzi Malouki