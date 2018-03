Ciné Nui Spécial Pâques

Crédit photo : Ramzi Malouki

Ce genre de films bénéficie aujourd’hui de l’appui des églises, mais aussi de certains studios hollywoodiens, avec la sortie par exemple, de "God is not dead ou encore de "I can only Imagine". Niche ou tendance ? Larry Frenzel, producteur indépendant spécialisé dans ce genre de cinéma sera notre invité. On évoquera les films bibliques qui sortent en ce moment aux USA : "Mary Madeleine", "Paul, apôtre du Christ"…Sans oublier le blockbuster de la semaine : nous serons sur la première de "Pacific Rim : Uprising".



Magazine présenté par Ramzi Malouki