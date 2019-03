Christchurch : des haka pour faire le deuil

"Ka mate, ka mate ! Ka ora, ka ora !" Des Néo-Zélandais et des Australiens de tout âge et de tout horizon livrent depuis quelques jours des exécutions impromptues de différents haka maori, à travers toute la Nouvelle-Zélande, mais aussi en Australie, afin de rendre hommage aux victimes du carnage des mosquées et d'afficher leur solidarité à leurs familles et proches.



Si cette danse guerrière aux gestes menaçants peut sembler jurer avec l'atmosphère sombre qui règne depuis qu'un extrémiste racialiste blanc a tué 50 fidèles pendant la prière du vendredi dans deux mosquées de Christchurch, dans l'île du Sud, le haka est aussi une cérémonie de deuil qui mêle à la fois la défiance et la beauté, dans un déversement d'émotion pure, explique Te Kahauti Maxwell, professeur de maori à l'Université Waikato.



"Le haka sert à la mort et au deuil. Il fait intégralement partie du processus de deuil maori. Il sert à témoigner son amour et sa compassion. Le haka sert à remonter le moral des familles endeuillées", explique-t-il.