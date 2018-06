Chinois Marrant sur scène à Tahiti

Celui qui déclare que "Vous pensiez que les Chinois étaient partout ? C’est pire.", se rit de tous les clichés y compris de ceux du public. Entre stand-up, sketchs et improvisations, Bun Hay Mean révèle pourquoi le chinois est l’avenir de l’homme.



C'est à l'adolescence que Bun Hay Mean commence à écrire des sketchs et à faire du stand-up dans les différents cafés de Bordeaux. Il suit en parallèle de ses études des cours d'improvisation. Il décroche en 2006, à l'âge de 24 ans, une licence d'informatique et commence à travailler. Il décide cependant de démissionner pour se lancer dans une carrière d'humoriste à Paris.



Il continue de se produire dans des cafés et restaurants jusqu'à être repéré par Alain Degois, fondateur de la compagnie théâtrale du Déclic Théâtre. Il y rencontre notamment Jamel Debbouze qui lui proposera d'intégrer son émission, le Jamel Comedy Club en 2014.



Bun Hay Mean se fait alors vraiment connaître de la scène parisienne, il monte cette même année son premier spectacle, Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean. (Source Wikipédia)



Voici le teaser de son spectacle.