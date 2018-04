Chine : ils retrouvent leur fille disparue depuis 24 ans

Rédaction web

Ce mardi en Chine, des parents ont retrouvé leur fille disparue... depuis 24 ans, rapporte The Independent . Le père, Wang Mingqing, n'a jamais renoncé à chercher sa fille, Qifeng, portée disparue dans la ville de Chengdu alors qu'elle n'avait que trois ans.À l'époque, Wang Mingqing et sa femme vendaient des fruits. Le père s'est absenté pour changer de l'argent et à son retour la petite fille avait disparu. Le couple a passé des années à la chercher, publiant des annonces et appels à témoins.Il y a trois ans, monsieur Wang est devenu chauffeur de taxi. L'occasion pour lui d'élargir ses recherches en distribuant une photo de sa fille à ses passagers et en leur racontant son histoire.Et ses efforts ont fini par payer. Un passager, dessinateur de la police a décidé de réaliser un portrait de ce à quoi la jeune fille pourrait ressembler aujourd'hui. Le dessin a ensuite été largement diffusé.Lorsque Kang Ying a découvert le portrait, elle a été frappée par la ressemblance avec elle. La jeune femme avait été élevée par des parents adoptifs dans une petite ville située à 1000 km de là. Ils lui avaient raconté qu'elle avait été trouvée au bord de la route à Chengdu.Plus tard, un test d'ADN positif a confirmé qu'elle était bien l'enfant disparue du chauffeur de taxi. La famille a enfin pu être réunie.