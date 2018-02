Chiffre d'affaires : Air Tahiti Nui garde la tête du classement des entreprises polynésiennes

Le Dixit 26e édition est disponible depuis mercredi. Cette année, le magazine économique a pour thème principal la valorisation de nos ressources. Des ressources naturelles, culturelles mais aussi humaines.

PSG, nucléaire, égalité homme-femme, évolution du tourisme, énergies renouvelables... Le Dixit fait le tour des grands sujets d'actualité.



Et comme chaque année, le magazine présente le tableau des 200 premières entreprises décliné par chiffre d’affaires et nombre d’employés. Comme pour 2015, Air Tahiti Nui, le groupe Carrefour en Polynésie et EDT Engie sont en tête de ce classement. En 2016, la compagnie au tiare a fait plus de 35.5 milliards de chiffre d'affaires. L'estimation pour 2017 est un peu "moins bonne" : environ 34.7 milliards de Fcfp.