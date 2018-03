Chicago Police Department : Incorrigible Pulpo

Episode 13 : Incorrigible Pulpo

Stillwell réclame à Voight vingt-cinq pour cent de l’argent qu’il saisit dans la rue pour fermer les yeux sur ses activités parfois troubles. Ruzek annonce à Burgess qu'il il veut se consacrer à sa fiancée. Hélas, Wendy craque : elle ne supporte plus les contraintes du métier de son futur mari. Ruzek tente alors de se retourner vers Burgess. Mais Atwater, l’équipier de la jeune policière, ordonne à Ruzek de la laisser tranquille. Charlie Pugliese, une vieille connaissance de Lindsay, réapparaît. Gustav Munoz, le criminel colombien, multiplie les exactions dans le but de prendre la tête du cartel de la drogue. Le lieutenant-chef Belden passe un accord avec Pulpo : il est libéré temporairement afin d’aider la police à arrêter Munoz. Pulpo renseigne l’unité de Voight sur une livraison de drogue prévue le lendemain, en assurant aux policiers que Munoz sera présent pour prendre sa part. Il s’arrange pour qu’Antonio infiltre le cartel colombien.



Episode 14 : En mon âme et conscience

Pulpo a réussi à s'évader en tuant ses gardiens, Belden et en blessant grièvement Antonio... Le message de Voight est clair : son unité doit retrouver Pulpo et il ne doit pas retourner en prison, vivant. Le message passe mal auprès d'Halstead. L'unité va interroger Timpone, l'avocat de Pulpo. Il les dirige vers un ancien client, faussaire en papiers d'identité. Effectivement, celui-ci avoue avoir établi de faux passeports pour Pulpo et sa famille. Lina, qui a loué un 4x4 , est censée passer prendre Pulpo devant un restaurant. Mais Voight pense que celui-ci s'est servi d'elle pour faire diversion. Lindsay découvre alors qu'un parrain russe, Nestrov, s'est porté garant de Pulpo durant son procès. Il est interrogé. Nestrov révèle qu'il était redevable à Dias d'un million de dollars et indique à Voight que Pulpo s'apprête à quitter le pays pour Moscou dans un container qui doit embarquer sur un avion-cargo de l'aéroflot...