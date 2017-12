Chant, danses et haka pour le premier Noël à Tatutu

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Haka, chants et danses : la prison de Papeari avait des airs de fête ce jeudi. Pour leur premier Noël dans ces murs, les détenus du module respect de la prison ont présenté leur spectacle de fin d’année à différentes personnalités du fenua. Une production réalisée à cent pour cent à Tatutu.Organisateurs et artistes ont travaillé pendant plusieurs mois pour se préparer.Gilbert Marceau, directeur du centre de détention de Tatutu à Papeari, se dit ravi du résultat final :« Nous sommes vraiment satisfaits. Ce sont des détenus du module respect et qui ont travaillé d’arrache-pied depuis trois mois pour préparer ces chants, ces haka et tout un spectacle qui est de qualité. »Les artistes de la prison ont aussi composé un chant sur la prison qui s'appelle ​"O Tatutu".« Toi qui a suscité bien des polémiques,Toi dont les éloges ont parcouru le monde,Toi qui, aujourd’hui, est devenu, objet de convoitise (…) »Pour ce premier Noël entre les murs, les détenus se sont fortement mobilisés. Si cet événement est le dernier des festivités 2017, le directeur de la prison n’exclut pas qu’il se reproduise l’année prochaine.