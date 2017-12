Changement climatique : le fonds vert pour tous les territoires d'outre-mer

Rédaction web avec communiqué

L’équivalent fonds vert n’est plus. Place au fonds vert. Et celui-ci est disponible pour tous les territoires ultra-marins.A l’occasion du One Planet Summit ce mardi à Paris, Annick Girardin, ministre des Outre-mer a déclaré que le gouvernement allait mettre en place l’année prochaine le fonds vert. Objectif : accompagner les projets d’adaptation au changement climatique dans les tous les territoires d’Outre-mer.En 2017, l’équivalent fonds vert a été mis en place. Ce dispositif ne concernait que les territoires ultramarins du Pacifique. 17 projets avaient été financés pour un montant total d’environ 60 millions d’euros.Un communiqué de presse du ministère des Outre-mer indique :« Trois mois après le passage d’Irma et de Maria aux Antilles, pour faire face aux catastrophes climatiques qui menacent chacun des territoires ultramarins, et conformément aux engagements pris lors de l'examen du budget devant l'Assemblée Nationale, Annick Girardin décide d’étendre ce dispositif à tous les outre-mer. »L’Agence française de développement sera chargée de sa mise en œuvre. Les Assises des Outre-mer vont permettre de faire la lumière sur les projets éligibles.