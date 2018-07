Championnats du monde de va'a vitesse : 51 médailles d'or, Tahiti au sommet du va'a

​MDM / Rédaction web

Durant ces Championnats, certaines délégations ont créé la surprise : mercredi Rapa Nui a décroché une médaille de bronze.Les Canadiens ont remporté 3 médailles d’or.Les Neo Zélandais ont été impressionnants, tant sur l’eau, que sur terre, fêtant chaque victoire par un haka.Vainqueurs ou non, toutes les délégations ont souligné l'accueil chaleureux qu'elles ont reçues en Polynésie et leur joie de participer à cette compétition. L'événement a été l'occasion d'échanges et de partage.Les prochains Championnats du monde de va'a vitesse se dérouleront à Hawaii dans deux ans...