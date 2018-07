Championnats du monde de va'a : une application mobile, pour être au plus près de la compétition

Les onglets plus en détails



L’application mobile est composée de quatre onglets principaux.



L’onglet Accueil pour avoir un aperçu des derniers résultats, des événements à venir et le classement général des médailles.



L’onglet Résultats pour voir en détails le classement de chaque course.



L’onglet Agenda vous permettra d’avoir une visibilité de chaque événement qui aura lieu durant les championnats.



L’onglet Carte pour avoir une visibilité d’ensemble sur la Fan zone et ainsi vous y repérer.



L’onglet Notifications qui vous permet de choisir si vous souhaitez recevoir les notifications en anglais, en français et celles concernant la compétition.



L’application mobile est disponible pour Apple et Android, elle est simple à utiliser, elle est efficace et est 100% gratuite. De plus, elle est détecte la langue par défaut de votre téléphone et s’ouvre soit en français soit en anglais.