Championnats du monde de va'a : tous les résultats de la 5e journée

Master 70 Men V1 500 Repechage 1/1 terminée/finished

1 New Zealand SYMONS, Charles 2:47:00

2 Great Britain COURT, John 2:52:84

3 Canada MACHACEK, Stan 2:53:08

4 Canada ERDELSKY, Otto 2:56:07

5 New Zealand VALE, Theo 2:56:50

6 New Zealand MCFARLAND, David 2:57:92

7 Brazil CAILLAUX Marcelo 3:11:01

DQ New Zealand CLARK, Noel 2:53:80





Master 60 Women V1 500 Finale terminée/finished

1 Australia STANSFIELD, Yvonne 2:50:64

2 New Zealand TANE, Elizabeth 2:50:70

3 Tahiti LANGOMAZINO, Brigitte 2:50:74

4 Canada TAYLOR, Heather 2:56:24

5 Hawai'i WEISS, Vanessa 2:56:43

6 Australia HALBERT, Monica 3:00:74

7 New Zealand COLLIER Maria 3:02:11

8 Pacific NorthWest USA RENAUD-WILKINSON, Anne 3:02:38





Master 60 Men V1 500 Finale terminée/finished

1 Tahiti AGNIERAY, Bruno 2:29:75

2 Tahiti BERNADINO, Rodo 2:30:50

3 Australia LANGLEY, Paul 2:31:73

4 Hawai'i MC BRIDE, Jeff 2:34:19

5 Tahiti VIGOR, Andre 2:34:65

6 Tahiti TERIIPAIA, Toromona 2:34:87

7 New Zealand KING, David 2:39:30

8 Brazil MUNDIM Ivan 2:41:32



Junior 16 Women V1 500 Finale terminée/finished

1 New Zealand WAINOHU, Gaibreill 2:41:07

2 New Zealand WILLIAMS, Rangi-Riana 2:41:18

3 New Zealand PARETOA, Khobi 2:46:58

4 New Zealand PEWHAIRANGI, Te Aomihia 2:48:22

5 Australia NEBAUER, Ada 2:48:28

6 New Zealand HERBERT, Alyssa 2:48:56

7 Tahiti MANATE, Tautiare 2:49:10

8 Tahiti LEE, Miho 2:53:49



Junior 16 Men - V1 500 Finale terminée/finished

1 Tahiti AH MIN, Brian 2:17:83

2 New Zealand HETA, Tane 2:22:50

3 Tahiti TEIRI, Tuao 2:23:40

4 Tahiti TAMA, Rony 2:24:40

5 Tahiti WERNERT, Jules 2:25:43

6 New Zealand PAENGA-MORGAN, Anaru 2:27:92

7 New Zealand NGATAKI, Kacey 2:28:02

8 Tahiti FAAITE, Matahi 2:28:88





Master 40 Men - V1 500 Finale terminée/finished

1 Tahiti ROOPINIA, Patete 2:19:50

2 Tahiti HIKUTINI, Chevalier 2:22:98

3 New Zealand HODGES, John Turi 2:23:65

4 New Zealand RIMENE, Paddy 2:26:58

5 Brazil DOS REIS DE SOUZA, Paulo 2:26:80

6 New Zealand GILRAY, Ross 2:26:83

7 New Caledonia MAINGUET, Philippe 2:30:89

8 Rapa Nui DURAN VERIVERI, Omar 2:31:15





Master 40 Women - V1 500 Finale terminée/finished

1 Tahiti NOTO EP. TEMAIANA, Marguerite 2:41:24

2 New Zealand MCCAULL, Tui 2:42:54

3 New Caledonia MAINGUET, Cynthia 2:46:14

4 New Zealand HEKE, Yvette 2:47:00

5 Tahiti TEIHOARII, Vivine 2:47:18

6 Germany BIRSE, Laura 2:47:52

7 New Zealand RAPANA, Raanj 2:49:19

8 New Zealand RADONICH, Vesna 2:58:67



Junior 19 Women - V1 500 Final terminée/finished

1 New Zealand TERE, Ina 2:38:93

2 New Zealand TIMOTI, Makayla 2:42:17

3 New Zealand VITOLIO, Koha-alofa 2:43:20

4 New Zealand MITA, Kyra 2:45:37

5 Tahiti BERDICHEVSKI POROI, Mahia 2:45:56

6 New Zealand AKURANGI Tia 2:45:70

7 New Zealand TEREKIA, Jessica 2:46:24

8 New Caledonia WAHNGOJ, Suzanne 2:49:12





Junior 19 Men - V1 500 Final terminée/finished

1 Tahiti PAHUIRI, Teanavai 2:15:74

2 New Caledonia MAINGUET, Albert 2:19:03

3 Tahiti MAI, Lewis 2:19:36

4 New Caledonia MAINGUET, Paul 2:20:36

​5 Australia WEBB, Ky 2:21:13

6 Tahiti BERNADINO, Keanu 2:24:06

7 Hawai'i SANTOS Triston 2:26:30

8 New Zealand APANUI-NEPE, Darius 2:27:00





Master 70 Women - V1 500 Finale terminée/finished

1 Canada MILLIGAN, Sue 3:12:73

2 New Zealand CARNE, Sherry 3:14:83

3 New Zealand SCIASCIA, Gaylene 3:18:28

4 New Zealand HARNOR, Cynthia 3:22:78

5 California LEITES, Barbara 3:24:94

6 Canada MATSON, Ruth 3:31:48

7 Australia ARBUCKLE Di 3:31:94

DQ Australia PRESCOTT, Pam 3:10:97





Master 70 Men - V1 500 Finale terminée/finished

1 Tahiti REGNARD, Jean- Yves 2:39:21

2 Hawai'i KOHLER, James 2:42:49

3 Canada AMUNDSON, Jon 2:42:66

4 Canada ROBERTS, John 2:43:93

5 New Zealand SYMONS Charles 2:44:91

6 Great Britain COURT John 2:48:35

7 Canada KAZAKOFF, Doug 2:49:01

8 Hawai'i WILCOX, Gaylord 2:51:15





Master 50 Women - V1 500 Final terminée/finished

1 Tahiti LORFEVRE ÉPSE COWAN, Mahinatea 2:36:51

2 Tahiti FAURA, Frida 2:40:86

3 New Zealand PAPUNI, Maylene 2:41:16

4 Tahiti LORFEVRE ÉPSE ARAI, Maite 2:43:23

5 Tahiti FAN, Martine 2:44:82

6 Pacific NorthWest USA JORGENSON, Lori 2:47:49

7 New Zealand TAINUI, Louise 2:48:58

8 New Zealand TE PAA Sugar 2:51:94





Master 50 Men - V1 500 Final terminée/finished

1 Tahiti AVAEPII, Rene 2:18:85

2 Tahiti NENA, Tauhiti 2:19:03

3 Tahiti HART, Steve 2:19:71

4 New Zealand PAYN, Graham 2:21:71

5 New Zealand HOHEPA, Stephen 2:22:76

6 Wallis & Futuna LATUNINA, Selito 2:24:68

7 Fiji GUYOT, Pierre 2:25:39

8 New Caledonia CHABAL, Jean-philippe 2:25:88





Open Women - V1 500 Final terminée/finished

1 New Zealand ELKINGTON, Marama 2:24:01

2 Tahiti BERNADINO, Hinatea 2:24:81

3 Canada STANLEY, Leanne 2:27:47

4 New Zealand WILLIAMS, Akayshia 2:28:59

5 New Zealand HODGES, Marianna 2:29:06

6 Tahiti MAONI, Vaimiti 2:29:80

7 New Zealand CAMPBELL, Cory 2:30:32

8 Tahiti TARUOURA, Puatea 2:36:93



Open Men - V1 500 Final terminée/finished

1 Tahiti CERAN JERUSALEMY, Kevin 2:04:88

2 Tahiti TAEREA, Hititua 2:06:21

3 Tahiti THON SING, Revi 2:06:27

4 Tahiti MILLON, Manutea 2:07:54

5 Australia ROLFE, Joshua 2:11:04

6 Tahiti PAHUIRI, Teanavai 2:11:87

7 Australia ABBOTT, Matthew 2:12:47

8 New Zealand ROOZENDAAL, Ash 2:14:40



Junior 19 Men - V6 1000 Heat 1 / 4 terminée/finished

1 Tahiti District de Va'a de Raiatea 4:35:73

2 Hawai'i Wailea 4:53:50

3 Australia Gold Coast 4:55:99

4 New Zealand Ngati Rehia - Oysters Reloaded 4:56:31

5 Wallis & Futuna Lifuka Wallis Va'a 5:21:79

6 Guam Guatdan Tasi 5:40:75



Junior 19 Men - V6 1000 Heat 2 / 4 terminée/finished

1 Tahiti - Team Opt 4:26:19

2 Tahiti - District de Va'a de Bora Bora 4:36:15

3 New Zealand Te Au Rere - Puarenga 4:47:37

4 New Zealand Mareikura Waka Ama Club 4:49:52

5 Cook Islands Aitutoa 5:41:67



Junior 19 Men - V6 1000 Heat 3 / 4 terminée/finished

1 Tahiti Tahiti - District de Va'a de Bora Bora 4:35:24

2 New Zealand Mitamitaga Canoe Club - Team Paddle Fly 2 - B 4:48:84

3 New Zealand Otaki Waka Hoe 5:03:50

4 Wallis & Futuna Fugauvea Tauaalo 5:12:96

5 Cook Islands Maputoa 5:13:76



Junior 19 Men - V6 1000 Heat 4 / 4 terminée/finished

1 Tahiti - EDT Va'a 4:37:51

2 New Zealand Horouta Waka Ama - Daddy Heli's 4:38:38

3 Australia Bayside MARERE 4:51:48

4 Tahiti - Mou'a Tamaiti No Papara 4:56:57

DQ Wallis & Futuna Lifuka Wallis Va'a 1