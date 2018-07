Championnats du monde de va'a : tous les résultats de la 4e journée

Master 50 Men - V1 500 Repechage 1/2 terminée / finished

1 Wallis & Futuna LATUNINA, Selito 2:28:64

2 New Caledonia TUI, Petelo 2:28:94

3 Canada SCHROTTER, Derek 2:33:56

4 Australia PARRISH, Warren 2:35:76

5 Brazil BOURLON, Nicolas 2:42:62

6 Australia PAULING, John 2:43:38

7 Chile JARA CASTRO, Leandro 2:43:69

8 Hawai'i COPE, Charles 2:44:81



Master 50 Men - V1 500 Repêchage 2/2 terminée / finished

1 Fiji GUYOT, Pierre 2:28:68

2 New Zealand WEISS, Mike 2:29:20

3 Australia BRIGHT, Mark 2:31:44

4 Brazil FREITAS, Jorge 2:35:93

5 Brazil DEPARDO, Depardo 2:37:98

6 Chile BARDOU, Henri 2:42:33

7 Canada JALKOTZY, Martin 2:43:49

8 New Caledonia SHIU, Alexandre 2:46:03



Master 60 Women - V12 500 Final terminée / finished

1 New Zealand Kaihoe o Ngati Rehia 2:20:96

2 Hawai'i Island Masters 2:22:60

3 Hawai'i Team Hawaii 2:24:17

4 Australia Mooloolaba 2:25:23

5 Canada Canadian Orca Spirit 2:25:42

6 New Zealand Waitakere-Aratika Tamaki 2:29:22

7 California Poca 2:38:26

8 New Zealand Aratika Tamaki-Cook Islands 2:41:37



Master 40 Men - V1 500 Repechage 1 / 2 terminée / finished

1 New Zealand ROBERTS, Justin 2:27:34

2 New Caledonia TUFELE, Soane 2:27:90

3 New Zealand PAULING, Craig 2:28:12

4 Rapa Nui LILLO HAOA, Carlos 2:29:11

5 Rapa Nui TEAVE LIEMPI, Hugo 2:29:11

6 Hong Kong LOPES DE MIRANDA, Alex 2:36:61

7 Canada MIHALYI, Tamas 2:37:20

8 Australia WILSON, Jay 2:37:30



Master 40 Men - V1 500 Repechage 2 / 2 terminée / finished

1 Rapa Nui DURAN VERIVERI, Omar 2:26:36

2 New Caledonia MAINGUET, Philippe 2:27:78

3 Brazil RIBEIRO FILHO, Chinês 2:30:90

4 Chile STREULY MOLINA, Andres 2:31:89

5 Wallis & Futuna KIKANOI, Siliva 2:33:48

6 Canada BORLE, Scott 2:35:75

7 Guam AGUON, John 2:47:79

8 Wallis & Futuna TULITAU, Sosefo





Junior 19 Men - V12 500 Final terminée / finished

1 Tahiti District de Va'a de Bora Bora 1:44:41

2 Tahiti Team OPT EDT District de Va'a de Raiatea 1:45:48

3 Tahiti Tamarii Punaruu Mou'a Tamaiti No Papara 1:48:68

4 New Zealand Horouta Waka Ama - Daddy Heli's 1:49:69

5 Australia Bayside 1:51:80

6 New Zealand Mareikura Waka Ama Club 1:54:03

7 Wallis & Futuna Lifuka Wallis Va'a 11:54:09

8 New Zealand Ngati Rehia - Oysters Reloaded 1:54:61



Open Women - V1 500 Repechage 1 / 2 terminée / finished

1 Australia POSPISIL, Shanti 2:34:58

2 New Caledonia TERII, Rosemelle 2:36:40

3 Tahiti SAMG MOUIT, Pearl 2:37:07

4 Australia PAINE, Shania 2:41:16

5 Canada MONTGOMERY, Kathy 2:41:53

6 France TEURURAI, Heirani 2:44:70

7 Hawai'i KUCK, Danielle 2:45:23

8 New Caledonia MANATE, Moetuarii 2:46:58



Open Women - V1 500 Repechage 2 / 2 terminée / finished

1 Norfolk Island RUTLEDGE, Jess 2:37:21

2 Brazil SOARES, Vanessa 2:38:39

3 Great Britain FISCHER, Maria 2:40:01

4 Argentina CARSETTI, Silvana 2:41:85

5 Australia TETOHU, Olivette 2:42:51

6 Samoa MALAKI-WILLIAMS, Diana 2:42:87

7 TONGA VEHIKITE, Sci 2:46:28

8 Hawai'i CONRAD, Cynthia 2:46:34



Master 50 Women - V12 500 Final terminée / finished

1 Tahiti Ihilani Va'a Ruahatu 2:05:23

2 Australia FNQ Far North Queensland 2:08:38

3 Australia Mooloolaba 2:10:99

4 New Zealand Ruamata 2:13:78

5 Tahiti District de Va'a de Moorea 2:14 36

6 New Zealand Orakei Water Sports 2:14:87

7 Hawai'i Team Oceanmele 2:15:29

8 Tahiti Papeari Va'a Here Tamarii Punaruu 2:15:68



Master 70 Men - V1 500 Heat 1 / 3 terminée / finished

1 Tahiti REGNARD, Jean- Yves 2:36:30

2 Canada ROBERTS, John 2:38:35

3 New Zealand CLARK, Noel 2:42:07

4 Canada MACHACEK, Stan 2:49:78

5 New Zealand MCFARLAND, David 2:53:79

DQ Hawai'i DONNELLY, Gilbert 2:51:08



Master 70 Men - V1 500 Heat 2 / 3 terminée / finished

1 Hawai'i KOHLER, James 2:37:45

2 Canada AMUNDSON, Jon 2:43:91

3 Great Britain COURT, John 2:47:12

4 New Zealand VALE, Theo 2:50:73

DQ Tahiti FLORES, Michel 2:52:52

DQ Brazil STOCCO COELHO, Luiz 3:18:91



Master 70 Men - V1 500 Heat 3 / 3 terminée / finished

1 Hawai'i WILCOX, Gaylord 2:45:62

2 Canada KAZAKOFF, Doug 2:47:59

3 Canada ERDELSKY, Otto 2:50:68

4 New Zealand SYMONS, Charles 2:58:22

DQ Brazil CAILLAUX Marcello 3:11:07

DQ Tahiti TAVI, Pirifonia 3:11:41





Open Women - V12 500 Final terminée / finished

1 Tahiti Teva Punaruu 1:59:10

2 New Zealand Horouta Waka Ama - Kaiarahi Toa 1:59:68

3 Tahiti Heiva'a Hoe District de Va'a de Bora Bora 2:01:63

4 Canada Kelowna Meridian

4 New Zealand Mareikura Waka Ama Club - Hinamanu 2:04:65

6 Cook Islands Outriggers - Team Poe 2:04:88

7 Australia FNQ Far North Queensland 2:06:23

8 Brazil 2:09:20



Junior 19 Women - V1 500 Repechage 1 / 1 terminée / finished

1 New Zealand MITA, Kyra 2:36:75

2 New Zealand AKURANGI, Tia 2:41:10

3 Australia HURST, Erin 2:42:59

4 Australia WILLIAMS, Kauri 2:43:52

5 Tahiti TEUIRA, Timiia 2:46:48

6 Tahiti VAHINEMOEA, Ravea 2:46:56

7 Australia COOPER, Sarah 2:48:77

8 Cook Islands WILLIAMS, Ashley 3:30:97



Master 40 Women - V6 1000 Heat 1 / 6 terminée / finished

1 Tahiti Tahiti - Teva 5:39:10

2 New Zealand Te Pou Herenga - Nganui 6:03:44

3 Australia Rockingham TEAM MATARIKI 6:06:68

4 Brazil Canui Va'a 6:12:69

5 California Santa Cruz 6:33:48



Master 70 Women - V1 500 Heat 1 / 2 terminée / finished

1 New Zealand CARNE, Sherry 3:07:74

2 Australia PRESCOTT, Pam 3:09:28

3 Canada MATSON, Ruth 3:25:68

4 California LEITES, Barbara 3:33:51

5 Hawai'i HIGGINS, Lonny 3:38:51

6 New Zealand HOWAT, Lesley 3:50:43

7 Hawai'i CARVALHO, Puanani 6:32:11



Master 70 Women - V1 500 Heat 2 / 2 Résultats à venir

1 Hawai'i LALANNE, Susan

2 Australia ATKINSON, Heather

3 Pacific NorthWest USA DICKINSON, Charlene

4 New Zealand HARNOR, Cynthia

5 Brazil CAILLAUX, Arinete

6 New Zealand SCIASCIA, Gaylene

7 Australia ARBUCKLE, Di

8 Canada MILLIGAN, Sue



Master 40 Women - V6 1000 Heat 2 / 6 Résultats à venir

1

2 California He'e Nalu O Marin

3 New Zealand Te Au Rere - Kapowai

4 Tahiti Tahiti - Tamarii Punaruu

5 Australia Redcliffe

6



Master 40 Women - V6 1000 Heat 3 / 6 Résultats à venir

1 Tahiti Tahiti - Tamarii Vairao

2 Hawai'i Lae'ula O Kai-1

3 Australia Koa Kai

4 Brazil Sao Jose Paddle Club

5 New Zealand Horouta Waka Ama - Nga Kopara Toa

6



Open Men - V12 500 Final Résultats à venir

1 Australia Mooloolaba

2 New Caledonia Tuhaa Pae Va'a Eric Favre

3 New Zealand Horouta Waka Ama - Woolley Kumara

4 Tahiti Maona A Hine EDT Va'a

5 Tahiti Arutua District de va'a de Nuku Hiva

6 Tahiti District de Va'a de Bora Bora Team Tupuai

7 Wallis & Futuna Lifuka Wallis Va'a 1

8 New Zealand Manukau Outrigger Canoe Club - Vaka Manu