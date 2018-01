Championnats du monde de va'a : les sélections ont démarré en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, les championnats nationaux de vitesse de va'a ont débuté ce dimanche. Cette compétition qui regroupe plus de 3000 rameurs et rameuses, sert de sélection pour les championnats du monde de Va'a organisé à Tahiti en juillet prochain. Un événement qui vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur TNTV.



Les enfants ont ouverts le festival qui va durer une semaine sur le lac de Karapiro pres de Hamilton. Ils sont plus de 2000 participants de moins de 19 ans inscrits, une preuve incontestable de la popularité montante du va'a chez les kiwi.