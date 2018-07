Championnats du monde de va'a : les jeunes tahitiens qualifiés pour la finale

Rédaction web

Première victoire ce vendredi matin pour les jeunes de Bora Bora en Elite junior men V6. L'équipe tahitienne a remporté la première manche et s'est qualifiée pour la finale de la compétition. L'équipe de Tahiti a terminé la course en 4 min 27 sec 18.En finale, Tahiti retrouvera la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie.27 courses sont au programme de cette deuxième journée de compétition. Suivez le Championnat du monde de va'a en direct sur TNTV télé et web.