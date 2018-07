Championnats du monde de va’a : des activités pour petits et grands dans la fanzone

Les activités ne manquent pas dans la fanzone. Pendant que les fans de va’a scrutent le plan d’eau depuis les gradins, les autres ont tout un panel d’animations pour se divertir. "Il y a quatre chapiteaux de nos partenaires majeurs […] et dans trois de ces chapiteaux, il y a un jeu où on peut gagner une pirogue ou un bateau" explique Vahinerii Labbeyi, membre du COL. "Chaque jour, il y a différentes activités. Aujourd’hui, c’est de la danse marquisienne, du tressage, et demain ça peut être autre chose".

Photo – Des démonstrations de show marquisien sont au rendez-vous