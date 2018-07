Championnats du monde de va'a : déjà un record du monde pour Tahiti

Tahiti et la Nouvelle-Zélande sont au coude à coude pour ces Championnats du monde de va'a. Jeudi à l'issue de la première journée, le fenua a terminé avec une médaille de plus que Aotearoa. Mais aussi avec un record du monde.En Elite Men V6 500 mètres, les Tahitiens ont fait un temps de 1:46:30 Le dernier record datait de 2006.Ce vendredi pour la deuxième journée de courses, les Tahitiens continuent de dominer. Suivez les courses en direct sur TNTV télé et web. Retrouvez les résultats des courses en cliquant ICI.