Championnats du monde de va'a Vitesse : le COL recherche 250 volontaires

Dans le cadre des 18e Championnats du Monde de Va’a – Vitesse 2018, le COL entend mobiliser 250 volontaires.

Pour atteindre cet objectif, l’association compte sur la participation des quartiers prioritaires de la ville de Pirae au cœur du programme solidaire « Va’a No Te Ora ».



Mais le corps volontaire est ouvert à tous ceux en quête d’une expérience unique permettant d’enrichir ses compétences et son réseau.

Les domaines dans lesquels le COL recherche des bénévoles sont variés : cuisine, logistique, sécurité, communication, événementiel sportif, gestion du site de compétition, hospitalité, protocole …



Participer aux Championnats du monde de va'a vitesse comme volontaire est l'occasion de se former et se voir confier des responsabilités !

Un programme axé sur l’insertion professionnelle sera spécialement établi pour les bénévoles. Formations offertes, Interventions de professionnels, atelier CV, sortie culturelle …