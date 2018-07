Championnats du monde de va'a : Tahiti domine, encore des records de vitesse

MDM / Rédaction web

Les Tahitiens creusent l'écart avec leurs concurrents de Nouvelle-Zélande. Mais rien n'est encore joué. Il reste 4 jours de compétition.Tahiti enchaîne les victoires... et les records du monde de vitesse ! En 4 jours, il y aura eu pas moins de 20 records du monde sur le plan d'eau de Taaone !Ce dimanche en Open Men V12, les Tahitiens ont remporté une médaille d'or mais ils ont aussi battu le record détenu par la Nouvelle-Zélande depuis 2006.En Master 70 men V1 500, Jean-Yves Regnard a battu le record avec un temps de 2:36:30. En Master 60 Women V1 500, la Tahitienne Brigitte LANGOMAZINO a fait un temps de 2:38:99.La Nouvelle-Zélande a elle aussi battu un record ce dimanche : en master 70 women V1, Sherry Carne a parcouru les 500 mètres en 03:07:74. Record aussi pour l'Australien Ky Webb avec un temps de 2:11:66 en Junior 19 Men V1 500.Toutes les finales de ce dimanche se sont déroulées en première partie de journée sur le plan d'eau de Taaone. Dans l'après-midi, les courses ont pris du retard à cause de la houle.Lundi, 53 courses dont 14 finales sont au programme, sauf changement. Tahiti Nui Télévision vous donne rendez-vous pour suivre cette nouvelle journée de compétition en direct TV et Web.