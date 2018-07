Championnats du monde de va'a : Tahiti avance sans surprise vers le haut du podium

MDM / Rédaction web



14 finales se sont enchaînées ce mercredi pour les Championnats du monde de va'a. La délégation tahitienne a remporté 8 médailles d'or et termine la journée loin devant. La dernière journée s'annonce sans surprise, Tahiti avance avec assurance vers la plus haute marche de ces championnats.Quatre nouveaux records ont été battus dont 3 par Tahiti en Junior 19 Men V6, Open Women V6 1500 et Master Women V6 500. Ce championnats pourrait s'achever par un record... de records.Pas de records chez les Master 70 Men et Women mais de l'énergie à revendre sur le plan d'eau. Chez les femmes, les Canadiennes se sont imposées remportant la 2e médaille d'or de leur délégation.Autre délégation a avoir surpris le public : Rapa Nui qui a remporté une médaille de bronze en Open Men - V6 1500.Jeudi, la dernière journée 39 courses sont au programme dont 13 finales. Le championnat s'achèvera par une grande fête sur le site de Aorai Tini Hau.