Championnats du monde de va'a : 9 médailles d'or supplémentaires pour Tahiti

Sur 14 finales, plus de la moitié ont été remportées par des rameurs tahitiens ce lundi à Taaone. Nos aito ont décroché 9 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 5 de bronze. A noter, la performance de Kevin Céran-Jérusalémy qui devient Champion du monde en Open Men V1 500M avec un record de vitesse.En revanche, petite déception pour Hinatea Bernardino qui perd son titre de Championne du monde en Open Women V1 500m. Elle a été battue de peu par la rameuse Néo-zélandaise.En tout, la délégation tahitienne a remporté 34 médailles d'or depuis le début de la compétition contre 17 pour la Nouvelle-Zélande. L'écart semble définitivement creusé.Les courses se sont enchaînées à un rythme soutenu ce lundi. Toutes les finales étaient programmées en matinée. De nombreux rameurs concourent dans plusieurs catégories. C'était le cas par exemple de Hinatea Bernardino. Une véritable épreuve d'endurance.Côté records, des rameurs ont de nouveaux explosé le chrono. Kevin Céran-Jérusalémy mais aussi l'équipe de Paddling connection en Master 40 Men V6 1000 avec un temps de 4:25:13. Le précédant record dans cette catégorie était de 4:30:31 en 2008.En Junior 16 Women V6 1000, c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande qui a établi un nouveau record de vitesse. Les rameuses ont réalisé un temps de 5:11:80 Le dernier record était également détenu par la Nouvelle-Zélande avec un temps de 5:19:60 en 2016.Depuis le début de a compétition, plus d'une vingtaine de records de vitesse ont été battus.Mardi, 41 courses sont au programme de ces Championnats du monde de va'a mais aucune médaille en jeu puisqu'il n'y aura que des épreuves de repechage et des manches de qualification. Cette journée sera à suivre en direct sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision.