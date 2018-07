Championnats du monde de va’a : 1500 médailles pour les athlètes

Rédaction web

A moins d’une journée de l’ouverture de la compétition, les 1 500 médailles pour les championnats du monde de va’a vitesse sont arrivées à Pirae. Ce mercredi matin, elles ont été livrées à Aorai Tini Hau.Du 19 au 26 juillet prochains, les meilleurs piroguiers de la planète vont s’affronter en Polynésie. 81 finales auront lieu. 1500 médailles seront décernées aux athlètes. Tiphaine Gribelin, directrice générale du Comité organisateur local (COL), explique : "Nous avons soumis le visuel de ces médailles, qui a été validé par la Fédération internationale de va’a. La seule demande était de différencier les championnats élite et club. C’est ce que nous avons fait en choisissant deux cordons de couleurs différentes. Le visuel reste le même."Les médailles ont été fabriquées en Chine. Elles auraient pu l’être en local avec des produits comme la nacre. Finalement, il a été décidé de rester sur quelque chose de plus traditionnel. La directrice générale précise : "On a voulu faire des médailles en nacre, la FIV était d’accord mais pour les Tahitiens, la nacre, ce n’est pas spécial. Comme on pense que tous les Tahitiens vont avoir des médailles, ils ont préféré une médaille un peu plus traditionnelle donc qui ressemble à tous les autres championnats du monde…"Les portes-médailles, eux, ont été réalisés au fenua. Les jeunes du Centre de jeunes adolescents (CJA) de Outumaoro, à Punaauia, ont confectionné des doubles pirogues en taille réduite pour l'occasion.Arrivées en Polynésie françaises il y a deux semaines, les médailles sont restées en zone sous douane jusqu’à ce mercredi pour des raisons administratives. Les membres du COL doivent les contrôler avant la fin de journée pour que tout soit prêt jeudi. Jour des premières courses mais aussi des premières récompenses.