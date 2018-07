Championnats du Monde de Va'a : tous les résultats de la 6e journée

265 Master 50 Women - V6 1000 Heat 1 / 6 terminée / finished

1 Australia FNQ Far North Queensland 5:33:23

2 New Zealand TMOCC- Ake Hoe 5:43:27

3 Hawai'i Lae'ula O Kai 5:43:50

4 Brazil Mauna Loa 6:08:03

DQ Tahiti Tahiti - Arue Va'a 5:57:39

DQ California Poca2 6:14:03



266 Master 50 Women - V6 1000 Heat 2 / 6 terminée / finished

1 New Zealand Mareikura Waka Ama Club - Tairawhiti

2 Cook Islands Te Tupu

3 Australia Rockingham AHUMAI

4 Pacific NorthWest USA Pnworca - Willamette Wahines

DQ Tahiti Tahiti - Tamarii Punaruu



267 Master 50 Women - V6 1000 Heat 3 / 6 terminée / finished

1 Tahiti Tahiti - Ihilani Va'a 5:08:14

2 New Zealand Ruamata - Ngaruroa 5:13:28

3 Hawai'i Oceanmele 5:46:93

4 Australia Koa Kai 5:55:84

5 Canada ORCA's 6:22:56



268 Master 50 Women - V6 1000 Heat 4 / 6 terminée/finished

1 Australia Mooloolaba 5:13:62

2 Tahiti - District de Va'a de Moorea 5:33:56

3 New Zealand Ruamata - Himemalas 5:37:44

4 Hawai'i Haleiwa Outrigger 5:39:54

5 California Poca 6:02:03



269 Master 50 Women - V6 1000 Heat 5 / 6 terminée/finished

1 Tahiti - Ruahatu 5:14:61

2 Australia Inland 5:35:74

3 New Zealand Orakei Water Sports - Vairua o te Onu 5:43:14

4 Hawai'i Ka Mamalahoe 6:12:69

5 California Poca3 6:26:14



270 Master 50 Women - V6 1000 Heat 6 / 6 terminée/finished

1 Hawai'i Outrigger 5:25:18

2 Tahiti - Papeari Va'a Here 5:27:06

3 Canada Canadian Cedar 5:27:55

4 New Zealand Horouta Waka Ama - Hineteuru 5:29:59

5 Australia Koa Kai 6:21:42



271 Junior 19 Men - V6 1000 Repechage 1 / 2 terminée/finished

1 New Zealand Te Au Rere - Puarenga 4:31:85

2 Tahiti - Mou'a Tamaiti No Papara 4:32:46

3 New Zealand Mareikura Waka Ama Club - Hiva 4:38:66

4 Australia Gold Coast 4:43:85

5 Cook Islands Maputoa 5:07:68

6 Cook Islands Aitutoa 5:23:81



272 Junior 19 Men - V6 1000 Repechage 2 / 2 terminée/finished

1 New Zealand Otaki Waka Hoe 4:36:75

2 Australia Bayside MARERE 4:37:34

3 New Zealand Ngati Rehia - Oysters Reloaded 4:46:17

4 Wallis & Futuna Fugauvea Tauaalo 4:59:53

5 Wallis & Futuna Lifuka Wallis Va'a 2 5:02:15

6 Guam Guatdan Tasi 5:19:16



273 Master 40 Women - V6 1000 Semi 1 / 2 terminée/finished

1 New Zealand Horouta Waka Ama 5:13:09

2 Canada Kelowna 5:16:92

3 Tahiti District de va'a 5:17:41

4 Tahiti Arue Va'a 5:20:65

DNS Tahiti Tahiti - Teva



274 Master 40 Women - V6 1000 Semi 2 / 2 terminée/finished

1 Hawai'i Healani 5:13:90

2 Tahiti Tahiti - Tamarii Vairao 5:13:92

3 Australia FNQ Far North Queensland 5:20:36

4 New Zealand Whakatu Marae Waka Ama 5:21:07

5 Tahiti Tahiti - Tamarii Punaruu 5:24:38

6 New Zealand Parihaka Waka Ama - Waitii 5:35:56



275 Junior 16 Women - V6 1000 Repechage 1 / 2 Résultats à venir



Tahiti Tahiti - District de Va'a de Moorea

3 New Zealand Hei Matau Paddlers - Okareka

4 Tahiti Tahiti - Fare Ihi

5 Tahiti Tahiti - District de Va'a de Ua Pou



276 Junior 16 Women - V6 1000 Repechage 2 / 2 Résultats à venir



Tahiti Tahiti - Mou'a Tamaiti No Papara

3 Cook Islands Purotu O Te Moana

4 Tahiti Tahiti - District de Va'a de Bora Bora



277 Master 40 Men - V6 1000 Repechage 1 / 2 Résultats à venir



New Zealand Te Pou Herenga - Matukutururu

2 New Caledonia As Kara

3 Rapa Nui Rapa Nui

4 New Zealand Akarana - Harambe Orange

5 New Zealand Akarana - Harambe Black

6 Wallis & Futuna Fugauvea Tauaalo