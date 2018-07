Championnats du Monde de Va'a : Tahiti en tête avec un total de 19 médailles d'or

Les gradins ainsi que la plage d’Aorai Tinihau étaient noir de monde aujourd’hui. En effet, les supporters sont venus nombreux pour soutenir leurs équipes favorites lors des 81 courses de V1 et de V12 de la journée. Sur toutes les courses, seules 6 étaient des finales, au cours desquelles Tahiti a brillé.



La délégation locale rajoute à son palmarès 4 médailles d’or, 2 d’argent et 4 de bronze. Aotearoa reste en seconde place avec 2 médailles d’or de plus, 4 d’argent et 1 en bronze. Enfin, le Canada remporte une médaille de bronze dans la catégorie Master 60 Men – V12 500m. Il se retrouve en 5ème place, à égalité avec le Brésil et l’Australie.