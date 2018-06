Championnat du monde va'a vitesse : "La sécurité au cœur des formations pour les volontaires"

Formation PSC1

En 2017 déjà ce sont 39 volontaires qui ont obtenus leur PSC1 via le COL.

Pour 2018, Deux sessions ont été organisées avec la Fédération Polynésienne de Protection Civile. Répartis dans différents départements, les 39 personnes qui ont bénéficié de cette formation représentent un potentiel important pour le renforcement de la sécurité sur le lieu où ils exerceront leurs missions.



Heiata Marere – Volontaire au département Sanitaure

"C'est une formation très importante dans la vie de tous les jours. Cela va me servir pour les Championnats de va'a certes, mais aussi pour aider les personnes que je garde car j'ai un métier auquel je suis très souvent confrontée à des situations similaires à ce que nous avons appris au psc1."



Formation SSIAP 1

Quatre volontaires suivent depuis le 07 juin la formation « Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes » de niveau 1 (SSIAP 1). En matinée, les candidats ont des cours théoriques et l'après-midi, la mise en pratique avec diverses situations que nos volontaires risquent de rencontrer durant les Championnats. L’occasion pour le COL de faire coïncider son programme de formation et ses besoins réels. Une opportunité pour ces volontaires car la présence des personnes titulaires de ce diplôme sur les évènements est imposée par la règlementation.





Ana – Volontaire des Championnats du monde de va'a

"On apprend beaucoup de chose par rapport à la sécurité incendie. Au début, je n'avais pas confiance en moi mais maintenant cela va mieux. En tout cas, je suis reconnaissante envers le COL de me donner l'opportunité de me donner accès à cette formation."