Championnat du monde de va'a vitesse : le programme des sélectives

Les sélectives des championnats du monde de va'a vitesse se dérouleront ce week-end. Organisées par la fédération Tahitienne de Va'a, elles se tiendront à Mataiea – Tehoro. À l’issue des courses, on connaîtra les rameurs qui porteront les couleurs de la Polynésie aux Championnats du monde, en juillet.



Ce week-end, les courses des sélectives se dérouleront sur deux jours. Samedi les premiers départs se feront à 7 heures avec les V6. Votre chaîne Tahiti Nui Télévision débutera le direct web à midi avec les V1 séniors hommes et se terminera à 17 heures avec les V1 cadettes.

En Télé, vous pourrez également suivre les cadettes à partir de 16 heures en direct. En différé à partir de 23h40 vous pourrez également retrouver les 5 meilleures courses du jour.



Dimanche, les premiers départs se feront à 10 heures avec les V1 junior hommes. Le live stream débutera à midi avec les V1 vétérans dames et se terminera à 17 heures sur les V 1 seniors hommes.

En télé, la diffusion démarrera à 16 heures pour les finales, en léger différé.



Le programme détaillé des courses :