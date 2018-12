Championnat de Polynésie de va'a vitesse des scolaires : découvrez les résultats

25 collèges et lycées de Tahiti et Moorea avaient fait le déplacement pour les championnats de Polynésie de va'a vitesse qui avaient lieu mercredi 5 décembre. En tout, il y avait 5 catégories : les minimes, les cadets, les lycées, ainsi que les U16 et les U19 pour ceux qui participeront à des compétitions en Nouvelle-Zélande et/ou à Hawaii.



Au total, plus de 400 élèves de 25 établissement scolaires de Tahiti et Moorea se sont retrouvés sur le plan d’eau de Vaitupa à Faa'a. Une équipe féminine de Bora Bora avait également fait le déplacement : "Cette année, on a fait le choix d'amener uniquement une équipe de filles. Potentiellement, on a beaucoup de jeunes qui voulaient ramer, mais il fallait faire un choix. Et elles courent aussi pour le cross territorial" a expliqué Pierre-Laurent Damichey, professeur d'éducation physique et sportive au lycée polyvalent de Bora Bora.