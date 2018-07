Championnat de Polynésie d’apnée et de chasse sous-marine 2018 : les résultats

Rédaction web avec Rahiti Buchin

En statique, c’est Hinatea Penilla Marer qui a devancé tous les autres compétiteurs. Membre de l’équipe de France espoirs, elle a été la seule à dépasser la barre des cinq minutes.Ses dauphins ont aux aussi assuré de belles performances, proches des cinq minutes.En dynamique, le champion de 2017, Michel Williams, a été pénalisé par le froid et une mauvaise préparation. Celui qui avait réalisé 100 mètres à Bora Bora a laissé le champ libre à Heimana Terou. Ce dernier a réalisé un 85 mètres malgré des conditions difficiles.Dans cette catégorie, les compétiteurs devaient réaliser quatre kilomètres avec masque, palmes et tuba dans la baie de Paopao.Le waterman Heimanu Sichan a vite distancé les pêcheurs. Michel Williams est arrivé deuxième de la course et a accusé un retard de deux minutes sur le champion. Les nageurs des Black fins ont placé quatre nageurs dans le top 5.Les zones de pêche de six kilomètres chacune avaient été placées sur Haapiti et Atiha. Les 19 équipes (10 en catégorie expert et 9 en novice) devaient se déplacer à la nage et revenir à la bouée de départ au terme des six heures de compétition prévues pour chaque journée.les vice-champions 2017 Rowan Taurei et Vehia Teriipaia ont pris une bonne avance pour la première journée. Mais les pêcheurs de Mataiea Nicky Verghnes et Apo Georges les ont rattrapés lors de la deuxième manche en présentant 16 prises dont trois bonifications réalisées essentiellement à la vague.Néanmoins, avec 13 prises réalisées la deuxième journée, les Tefaniens assurent leur 1place au général. Taaroa Brander et Manui Vescovali des Black fins complètent le podium. A noter que la plus grosse prise du tournoi, un ‘uruati de plus de 18 kilos, a été pris par l’équipe du Team Heke, Kenji Fhlor et Moana Doom.Taumata Tixier et Michel Williams, champions de 2017, ont sorti 22 prises du côté de la pointe de Haapiti la première journée. Le deuxième jour de compétition a été marqué par les performances de Rahiti Buchin et Dell Lamartiniere qui ont sorti 31 prises dont cinq bonifiées.Ces chiffres n’ont pas été suffisants pour rattraper leur retard sur Michel Williams et Taumata Tixier.Au mois de septembre, Teva Montagnon, Steeve Tetuanui et Dell Lamartiniere participeront aux championnats du monde à Sagres, au Portugal. Tahiti est actuellement classé 5ème mondial par nation et Steeve Tetuanui 6mondial en individuel.