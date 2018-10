Challenge Startupper de l’année : et si c’était vous ?

Rédaction web

Suite au succès de la première édition lancée en 2015 dans plus de 30 pays d’Afrique, Total renouvelle en 2018 le Challenge Startupper de l’Année, et cette fois-ci à l’échelle mondiale dans près de 60 pays répartis sur tous les continents, dont la Polynésie française.Ce concours a pour but de soutenir et récompenser de jeunes entrepreneurs de 35 ans au plus, ayant un projet ou une entreprise créée depuis moins de 2 ans, quel que soit le secteur d’activité. Pour cette première édition au fenua, Total Polynésie s’est entouré d’un jury local composé d’experts, de dirigeants d’incubateurs, de responsables d’entreprises et d’acteurs locaux de la vie sociétale, qui sélectionnera trois entrepreneurs. Ces derniers remporteront le label de "Startupper de l’année par Total" et pourront bénéficier d’une aide financière, d’un accompagnement professionnel et d’une campagne de communication pour donner de la visibilité à leur projet. En outre, le 1lauréat empochera un chèque de 1,5 million de Fcfp ; le 2e lauréat repartira avec la somme de 900 000 Fcfp ; et le 3e lauréat, 600 000 Fcfp.Les projets seront évalués au regard de trois critères :- leur caractère innovant ;- leur impact social et sociétal ;- leur faisabilité et leur potentiel de développement.Nouveauté cette année : l’attribution d’un label Coup de cœur féminin, pour soutenir les femmes entrepreneures. Ce prix spécial, complémentaire des trois autres prix, encouragera les femmes à participer en plus grand nombre au challenge.L’appel à candidature est lancé jusqu’au 13 novembre et pour découvrir comment y participer, il faudra vous rendre à une réunion d’information ce jeudi 11 octobre à partir de 17 heures dans les locaux de Prism, à la CCISM. S’en suivra, pour les personnes vraiment intéressées, un atelier "Comment faire une candidature de qualité ?", le 30 octobre de 13 à 16 heures au même endroit.Le 24 décembre, une première sélection déterminera le top 100, puis le 25 janvier 2019, seront annoncés les 15 meilleurs projets. Ces 15 startuppers devront par la suite faire un pitch de présentation devant le jury les 5 et 6 février 2019. Et l'annonce des lauréats se fera le 27 février 2019.