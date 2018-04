Centres de loisirs : à Paea, les futurs professionnels de l'animation se forment

300 jeunes se forment au Bafa chaque année. Bien qu’il s’agisse d’un diplôme non professionnel, il sera un atout sur le CV de ces futurs animateurs pour encadrer des enfants en école ouverte, en centre de vacances ou encore en week end éducatif en internat. Pour Domino, cette formation est aussi un moyen de prendre de l’assurance . "D'habitude, je n'arrive pas à prendre la parole. Maintenant j'ai confiance, je me lance", témoigne la jeune femme.



Pendant 8 jours, les stagiaires ont abordé les différentes structures d’accueil selon les âges des enfants. Ils ont appris à animer des jeux et des activités ludiques. Ils sont prêts pour poursuivre les 2e et 3 étapes du BAFA.

Le centre Tarevareava forme aussi les futurs directeurs de centre de vacances et de loisirs.