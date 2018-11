Centenaire de la Grande Guerre - Trois expositions en Polynésie

L'exposition est ouverte à tous jusqu'au 21 décembre, tous les matins (sauf le lundi) de 8h à 12h.

Rédaction web avec Laure Philiber

"La Grande Guerre et les hommes" est une exposition plus générale que vous pourrez voir à l’office national des anciens combattants de Vaininiore. Elle est constituée d'une vingtaine de grands panneaux dédiés chacun à un thème en relation avec la guerre, illustrés de cartes et de photos de scènes de la guerre, sur le front ou à l'arrière, de soldats et de civils. De nombreux textes explicatifs et des reproductions de textes d'époque viennent compléter les vues. On peut y voir l'évolution du conflit, y relever les statistiques de pertes, y découvrir l'utilisation d'armes nouvelles tels les gaz. On y voit aussi la réaction des enfants, le travail des femmes, l'intense effort de guerre consenti.