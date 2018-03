Ce samedi sur TNTV : en direct TV & WEB

Le 11 avril 2015, nous avons inscrit le nom du pays dans le livre Guinness des Records en mobilisant 4792 joueurs de ukulele sur To’ata. En août 2017, Hong Kong explose ce record avec 8 065 musiciens. Nous devons reconquérir ce record du monde de ukulele !

Ce samedi, dans l'enceinte du stade Pater, faisons gagner le Fenua !

Une belle fête populaire à suivre ensemble sur TNTV, comme si vous y étiez.



Le Record du Monde en direct Télé et Web sur TNTV

L’événement sera retransmis en direct à la télé. Dès 15h30, Olivier Huc et Léticia Sclabas prendront les commandes du direct. Ils seront relayés par Hitiura Mervin et Taïna Fabre qui vous feront vivre l’ambiance parmi le public.



Le record sera également retransmis en live-streaming haute définition sur:

TNTV.pf - la page Facebook de TNTV Que vous soyez sur le fenua, en métropole ou à l'étranger, vous pourrez suivre le record en un seul clic. Restez connectés !