Castle au Tiki parc de Moorea

Le Tiki Parc de Moorea, the place to be? Les stars américaines y défilent en ce moment...Nathan Fillion, alias Richard Castle, est en Polynésie . Il est arrivé à la fin du mois de décembre sur le fenua et semble y être encore.Ce lundi, la star américaine apparaît en photo sur la page Facebook du Tiki Parc de Moorea. Il y a quelques semaines, l'acteur qui incarne Green Arrow, Stephen Amell y était lui aussi. Il avait raconté sa "crise de panique" sur Facebook Castle, lui, semble avoir eu une expérience plus agréable que son confrère au milieu des arbres.