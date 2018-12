Casse-noisette : un spectacle et une bonne action en même temps

Rédaction web

Ces dernières années, la galerie Pacific Plaza de Faa’a proposait des spectacles de Noël gratuits. Devant leur succès grandissant, l’association Tamarii Mananui a souhaité développer le concept, en organisant un spectacle magique pour les fêtes de fin d’année, le vendredi 14 décembre au grand théâtre de la Maison de la culture.Le principe ? Deux représentations sont organisées ce jour-là, l’une à 14 heures et l’autre à 19 h 30.Seul le spectacle du soir est ouvert au grand public. En achetant sa place, le spectateur en offre une à un enfant pour assister à la représentation de l’après-midi, réservée à des jeunes en difficulté, sélectionnés par des associations et des maisons de quartier.Le spectacle proposé est une adaptation du célèbre ballet Casse-Noisette, chorégraphié par le centre de danse André Tschan. Casse-Noisette est un ballet intemporel destiné aux petits comme aux grands. Le spectacle proposé par le centre de danse André Tschan, en plus d’être interactif, oscille entre danse classique, contemporaine et théâtralité. Les décors et les costumes sont féeriques et époustouflant, avec mille et une couleurs et paillettes.Les billets sont en vente au tarif unique de 3 000 Fcfp aux Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia, en ligne sur www.ticket-pacific.pf ou sur place le soir-même.