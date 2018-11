Cas de harcèlement sexuel : Facebook promet la transparence

Les employés et employées qui dénoncent des situations de harcèlement sexuel ne seront plus contraints par la "clause d'arbitrage" obligatoire, qui les oblige à recourir à une forme de médiation hors tribunaux et privée plutôt qu'à un procès, public. Cette clause est fréquente dans les entreprises américaines.​"La clause d'arbitrage sera dorénavant optionnelle et non obligatoire dans les cas de harcèlement sexuel", a expliqué un des responsables de la communication du groupe à l'AFP. "Le harcèlement sexuel n'a pas sa place chez Facebook", a-t-il ajouté. La politique interne de l'entreprise a également été modifiée : les responsables ou cadres d'un certain niveau seront dorénavant obligés de prévenir le service des ressources humaines s'ils entretiennent une liaison avec un autre employé, pour prévenir de possibles abus.