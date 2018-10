Cardella : pas de transfert vers Punaauia pour l'instant

Le schéma d'organisation sanitaire prévoit la création d'un pôle de santé privé au fenua. L'année dernière les cliniques Cardella et Paofai avaient répondu à l'appel à projets. Mais la commission d’organisation des soins a recalé leurs propositions. Un nouvel appel devait être lancé.La clinique Paofai avait pour projet de se déplacer à Tipaerui. En attendant, elle rénove. L'établissement sera d'ailleurs pour la première fois complètement fermé pendant la période des fêtes de fin d'année , pour de grands travaux.Du côté de Cardella, le projet Mana Ora prévoyait de déplacer les installations médicales à Punaauia. Une commune trop éloignée de Papeete pour le Pays qui souhaitait implanter le pôle de santé privé à Papeete pour minimiser le coût du transport vers le Taaone en cas d’urgence. Du moins, pour la partie médecine/chirurgie/obstétrique.Suite à un arrêté relatif au bilan de la carte sanitaire, une période de dépôt de demandes d'autorisation a été ouverte. Cardella avait alors présenté 3 demandes respectivement pour l’installation de lits et places en médecine, en chirurgie et chirurgie ambulatoire, et en gynécologie obstétrique, assortie chacune d’une demande de transfert d’activité dans de nouveaux locaux à construire à Punaauia.Des arrêtés du 27 décembre dernier, ont, d'une part rejeté la demande de transfert. D'autre part, le Pays n'a autorisé la clinique à installer que 66 lits et 22 places d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique. L'établissement avait demandé l'installation de 76 lits et 33 places d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie et gynécologie.Ce mardi, une décision du tribunal administratif enjoint le Pays à réexaminer la demande d’installation de 76 lits et 33 places d’hospitalisation de la SA Clinique Cardella, hors transfert, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.Le projet de Punaauia n'est donc pas prêt de se réaliser.