Capital : Noël - le grand défi des magasins

Magazine présenté par François-Xavier MÉNAGE



Diffusion : le dimanche en 2e partie de soirée en alternance avec "Zone Interdite"



Noël : le grand défi des magasins



577 euros, c'est la somme que les foyers français comptent dépenser en moyenne cette année à Noël. Une période importante pour la famille et cruciale pour les commerçants qui, pour certains, réalisent en quelques semaines près d'un quart de leur chiffre d'affaire annuel.

À quelques jours de Noël, comment se préparent-ils au grand rush des fêtes ?

Avec quels arguments comptent-ils nous attirer dans leurs filets ?



Printemps : le grand défi de Noël

À Paris, c'est un point de passage obligé pour les touristes. Une vénérable institution qui cette année fête ses 150 ans.

Cette année encore, à l'occasion des fêtes, les façades ont été complètement repensées, avec des vitrines oniriques et une fée de 9 mètres de haut qui va donner chaque soir un incroyable spectacle. À l'origine de tout cela, le directeur Pierre Pellarey. Il n'hésite pas à engloutir 20% du budget annuel marketing de l'enseigne dans ces animations.

Car l'enjeu est de taille. Pendant les fêtes, le magasin doit réaliser au minimum 1/5 de son chiffre annuel.

Dans cette ville dans la ville, pour ne pas rater une vente, les centaines de salariés sont sur le pont pendant plus de 6 semaines. Boulevard Haussmann, mais pas seulement. En région parisienne, dans un lieu tenu secret, il y a aussi l'entrepôt. Sous 35m de hauteur de plafond, au milieu de kilomètres de rayonnages, ses employés œuvrent non-stop pour réapprovisionner le magasin avec plus de 35 000 articles chaque jour.



Clémentine : le fruit star de Noël !

C'est l'une des joies de l'hiver : le grand retour des clémentines !

En quelques semaines à peine, chaque Français va en consommer plus de 4kg. Mais devant l'étal, c'est toujours le même casse-tête : comment bien choisir alors que les clémentines se ressemblent toutes ? C'est en remontant les principales filières que nous l'avons découvert : en Corse et en Espagne, les producteurs se livrent une vraie bataille pour mieux nous séduire, chacun avec ses armes… Quels sont les petits secrets de ce fruit si populaire ?



Montres : la revanche des petites françaises

C'est la renaissance d'une marque mythique, un ancien fleuron de l'industrie française. L'horloger Lip revient à Besançon (Doubs), sur ses terres d'origine, et compte bien reprendre sa place de leader sur le marché des montres Made in France. Pour cela, il vise une nouvelle clientèle, celle qui a fait sa gloire d'antan. Des amoureux de montres qui achètent chez les horlogers plutôt que dans les grandes surfaces. Et la marque mythique compte bien profiter des fêtes de Noël pour gagner des parts de marché. Dans son sillage, c'est le savoir-faire français qui reprend des couleurs. En Suisse, le pays de l'horlogerie, la moitié des ouvriers et ingénieurs des plus grandes marques du pays sont français. Mieux, les Suisses viennent carrément recruter dans les écoles d'ingénierie et d'horlogerie de France. L'entreprise Swatch en tête. Alors, les marques de montres Made in France ont-elles les épaules pour titiller les géants suisses de la précision ?