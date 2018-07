Capes : un taux de réussite exceptionnel Polynésie

Rédaction web avec Brandy Tevero

Soulagement et joie pouvait se lire sur les visages des lauréats du Capes (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré), ce matin dans les locaux de l’université de Polynésie française.Les résultats sont tombés il y a peu. Décalage horaire oblige, les conditions d’examen n’étaient pas les meilleures pour les étudiants polynésiens. Les écrits se sont passés pendant la nuit.Malgré tout, la plupart ont relevé le défi. Jean Chaumine, directeur de l’Espe (école supérieure du professorat et de l’éducation), précise : "Ils ont entre 20 et 30 à avoir réussi le Capes. La plupart d’entre eux le passer pour la première fois. Nous sommes fiers de nos étudiants et du personnel qui les a encadrés toute l’année…"La plupart des lauréats seront stagiaires pendant un an, affectés dans un établissement, tout en poursuivant leur formation professionnelle à l'Espe. Selon les disciplines, tous les lauréats ne sont pas certains de rester en Polynésie à l'issue de l'année de stage.