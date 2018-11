Cap Horn avec Arnaud Ducret : 3 jours d'aventure authentique et de découverte

Retour sur l'expédition incroyable d'Arnaud Ducret aux Philippines, dans les coulisses de l'expérience du comédien. Vous découvrirez les 10 jours qui ont précédé le départ d'Arnaud : des conseils et mises en garde de ses proches (familles et amis : Michael Youn, FX Demaison et Christophe Lambert) à la façon dont il s'est préparé pour le voyage. Vous verrez également des images inédites de l'aventure en Suisse comme la grange de Mike qui renferme des trésors liés à ses expéditions, ou encore la nuit qu'ils ont passé dans un refuge. Et enfin, Arnaud reviendra avec humour sur cette expérience exceptionnelle avec un fou rire d'anthologie !