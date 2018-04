Campagne électorales : les robes et chemises délaissées au profit des tricots

Les tenues plus habillées font place au tricot… davantage passe-partout. "Il y a des personnes qui portent encore des chemises et des polos, mais pour nous militants, nous préférons les t-shirts. C'est facile à porter. Ça se porte tous les jours, explique une militante du Tahoera'a. Les tissus moins chers c'est plutôt pour nous et les tissus un peu plus chers c'est pour ceux qui ont la classe."



"Pour nous c'est une question de budget. Et c'est un port qui peut être réalisé à tout moment de la journée vous pouvez le porter à la maison, à l'extérieur. Il n'y a pas de considération. Alors qu'une chemise, c'est déjà beaucoup plus solennel, pour des moments plus particuliers", explique Jacky Bryant colistier de E reo Manahune.



Au Tavini, pas de mot d’ordre. Le choix de la tenue a été laissé à chaque section. Si l’usage du bleu est recommandé, les autres couleurs ne sont pas exclues… "On a laissé le choix à chaque section de choisir un dress code s'ils veulent. sinon, comme vous pouvez le voir sur notre affiche, il y en a qui s'habillent en rose, en vert... il n'y a pas d'interdit", déclare Mateata Materouru, directrice adjointe de la campagne du Tavini Huira’atira