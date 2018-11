Californie : les secours tentent d'identifier les victimes des incendies

AFP

Le feu, qui s'est déclaré jeudi dernier, a brûlé près de 56 650 hectares, et les fumées ont atteint Sacramento, à 130 km au sud de Paradise. "Nous sommes au milieu d'une catastrophe", a déclaré le gouverneur démocrate de l'Etat, Jerry Brown, alors que plus de 50 000 personnes ont été évacuées à cause de l'incendie qui fait toujours rage.A Chico, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Paradise, un campement de fortune d'une centaine de tentes s'est formé sur le parking d'un supermarché. En marge du campement se trouve une aire de distribution gratuite de nourriture, d'eau, de masques et d'articles d'hygiène. Il y a aussi un tableau blanc pour noter les noms des personnes portées disparues, qui s'ajouteront ensuite à la liste officielle.Plusieurs centres d'hébergement d'urgence sont pleins et la promiscuité provoque des problèmes sanitaires, selon les autorités locales citées par le quotidien Sacramento Bee.Dans un refuge de Chico, qui accueille 170 évacués, entre 15 à 20 personnes ont été victimes d'un norovirus, qui cause vomissements et diarrhées, a indiqué Lisa Almaguer, porte-parole du département de santé publique du comté.A plusieurs centaines de kilomètres au sud, près de Los Angeles, le "Woolsey Fire" a lui ravagé près de 40 000 hectares et fait au moins trois morts.Le feu s'est déclaré jeudi dernier près de Thousand Oaks. L'incendie s'est rapidement propagé et a atteint la célèbre station balnéaire de Malibu, à l'ouest de Los Angeles, où l'ordre d'évacuation a été levé mercredi dans certaines zones.L'origine des deux incendies n'a pas encore été identifiée mais plusieurs victimes du "Camp Fire" ont porté plainte contre le fournisseur local d'électricité Pacific Gas & Electric (PG&E), affirmant que des étincelles sur une ligne à haute tension ont déclenché le brasier.Depuis un an, la Californie a connu plusieurs incendies majeurs, qui ont fait, au total, près de 100 morts, et brûlé des centaines de milliers d'hectares. La sécheresse sévit depuis plusieurs années sur ce grand Etat de l'ouest des Etats-Unis.