Cadeaux tendances pour Noël : le sport sur le podium

Si la vente des écrans se porte toujours bien, celle des appareils photos et des drones est en baisse. La faute aux téléphones mobiles et à la législation, selon le responsable de rayons.Du côté des jouets, les figurines de princesses et de superhéros ont toujours autant de succès. Vaiana et la reine des neiges se positionnent une fois de plus en tête de gondole. Poupées, figurines, coloriages ou costumes : les héroïnes se déclinent sur divers supports.Chez les garçons, voitures et camions plaisent toujours mais ils sont rattrapés par les licences. Les plus prisés sont Avengers et Cars.Pour ceux qui n’auraient pas encore trouvé leur bonheur, un conteneur rempli de jouets doit arriver dans les prochains jours.