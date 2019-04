CPS Challenge : plus de 500 rameurs pour la 2e régate

512 rameurs ont envahi le plan d'eau du Taaone samedi 6 avril : un nouveau record battu pour le comité organisateur. Sans conteste, la CPS Challenge Vohi Concept est devenue la plus grande course inter-entreprises du fenua, grâce à ce programme audacieux qui allie sport, santé, et bonne humeur. "À la première régate, on était même pas 500, à la deuxième régate on est plus de 500, pour la troisième régate on attend encore plus, peut-être dans les 1 000 personnes" déclare Ramon, rameur à la direction de la santé.Au-delà de la compétition et du désir de gagner une des épreuves, il y a cette envie et cet espoir que procure la CPS Challenge. Pour beaucoup, ce programme atypique a permis de briser la glace, de se lever et d'affronter le regard des autres. Caroline, rameuse de la Fédération des secouristes, confie avoir voulu participer à la course pour le fun et pour perdre du poids : "Pour tous ceux qui sont comme moi, qui ont honte et tout... il faut surtout pas. C'est comme une famille".