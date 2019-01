C’est parti pour 19 jours de soldes

Rédaction web, d’après un communiqué

Le rendez-vous est donné, du mercredi 23 janvier au dimanche 10 février, pour les premiers soldes de l’année. Près de 400 commerces de Tahiti, mais aussi de Moorea, Raiatea et l’archipel des Marquises y participent.Des remises jusqu’à -70% sont attendues pour certaines enseignes. Des produits à prix sacrifiés seront également proposés sous des chapiteaux devant les commerces du centre-ville de Papeete.Une nocturne aura lieu le vendredi 1er février. Les commerces du centre-ville de Papeete principalement seront ouverts jusqu’à 20 heures. Pour l’occasion, les parkings de Tarahoi et Pomare seront accessibles gratuitement au public à partir de 18 heures.Les commerçants espèrent une affluence du public, après le calme de ce début d’année. Et pour que les consommateurs soient informés des bonnes affaires qu’ils proposeront, un catalogue digital sera créé sur la page Facebook CCISM/Les Offres Spéciales SOLDES.Cette opération terminée, il faudra attendre le deuxième semestre, du 25 septembre au 13 octobre, pour la seconde période de soldes.